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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos, normal süresi 0-0 biten maçta İtalya'nın Fiorentina takımını uzatmada 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos

İstanbul

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkan Yunan temsilcisine kupayı getiren golü 116. dakikada El Kaabi attı. Hezze'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu, Faslı futbolcu ön direkte kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0

Başkent Atina'da oynanan finalde kalan dakikalarda skoru koruyan ve rakibini 1-0 mağlup eden Olympiakos, Avrupa kupalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Yunan takımı olarak tarihe geçti.

Geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon da Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

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