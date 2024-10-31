Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi, yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın başlayacak.
İstanbul
Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 11. haftanın en önemli mücadelesinde ise 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, haftayı bay geçecek.
Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
3 Kasım Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Trendyol 1. Lig
Haftanın ilk maçında Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 11. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)
16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)
16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük (Yıldız Entegre Kocaeli)
3 Kasım Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor (Gaziantep)
16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK (Pendik)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.