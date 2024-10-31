Dolar
34.26
Euro
37.30
Altın
2,782.36
ETH/USDT
2,648.60
BTC/USDT
72,473.00
BIST 100
9,013.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

NBA'de Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı 134-110 yenerek sezona "5'te 5" ile başladı.

Mutlu Demirtaştan  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
NBA'de Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı

İstanbul

NBA'e 11 maçla devam edildi.

Lakers'ı konuk eden Cavaliers, Evan Mobley'nin 25 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 7 asist ve Jarrett Allen'ın 20 sayı, 17 ribauntluk performanslarıyla galibiyete ulaştı.

İkinci yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 6 ribaunt ve Anthony Davis 22 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Towns'tan 44 sayı

New York Knicks, deplasmanda Miami Heat'i 116-107 yendi.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 44 sayı, 13 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. İkinci galibiyetini elde eden konuk takımda Jalen Brunson 22 ve Mikal Bridges 17 sayıyla mücadele etti.

Heat'te Tyler Herro'nun 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik katkısı sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.

Thunder 4'te 4 yaptı

Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 105-93 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Thunder'da Luguentz Dort 20, Chet Holmgren 19 ve Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı attı.

Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Harrison Barnes 18, Jeremy Sochan 17, Malaki Branham 15 ve Chris Paul 14 sayı kaydetti. Fransız genç yıldız Victor Wembanyama ise 6 sayı, 8 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 133-120

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 95-105

Indiana Pacers-Boston Celtics: 135-132 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 134-110

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 138-133

Miami Heat-New York Knicks: 107-116

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 106-119

Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-99

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 105-93

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 104-89

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 105-106

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
NBA
Bu haberi paylaşın
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları açıklandı
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 16,4 düştü
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

NBA'de Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı

NBA'de Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı

LeBron ve Bronny James, NBA'de tarihe geçti

NBA'de yeni sezon başlıyor

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçen anlaşma

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçen anlaşma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet