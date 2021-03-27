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Simona Halep, sakatlığı nedeniyle Miami Açık'tan çekildi

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Rumen Simona Halep, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.03.2021
Simona Halep, sakatlığı nedeniyle Miami Açık'tan çekildi

Ankara

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sakatlığına ilişkin bilgi veren Halep, "Sağ omzumdaki sakatlık, turnuvaya devam etmemi engelliyor. Bu nedenle Miami Açık'tan çekilme kararı aldım. Umarım gelecek yıl daha sağlıklı bir şekilde yeniden bu turnuvada yer alırım." ifadelerini kullandı.

Tek kadınlar dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Simona Halep, seribaşı olması nedeniyle ikinci turdan başladığı turnuvadaki ilk maçında Fransız Caroline Garcia'yı 2-1 mağlup ederek üçüncü tura kalmıştı.


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