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Nadal kortlara aralık ayında dönmeyi planlıyor

Sakatlığı nedeniyle ağustos ayından bu yana kortlara çıkamayan dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, aralık ayında Abu Dabi'de düzenlenecek Mubadala Dünya Şampiyonası'na katılmayı planladığını söyledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.11.2021
Nadal kortlara aralık ayında dönmeyi planlıyor Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

Sakatlığı nedeniyle ağustos ayından bu yana kortlara çıkamayan dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, aralık ayında Abu Dabi'de düzenlenecek Mubadala Dünya Şampiyonası'na katılmayı planladığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir etkinlikte sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaşan Rafael Nadal, "Pozitif gelişmelerin olduğu güzel günler yaşıyorum. Planım, Avustralya Açık öncesi aralıkta Abu Dabi'ye katılmak. En büyük hedefim bu ve bunu gerçekleştirmek için çok sıkı çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Tenise kesin dönüş tarihinin henüz belli olmadığını da kaydeden 35 yaşındaki tenisçi, "Ayağımdaki sakatlığın biraz daha iyiye gitmesi gerekiyor. Her gün yaklaşık bir buçuk saat antrenman yapıyorum ve bu pozitif bir durum. Bazı günler, diğerlerinden daha da iyi oluyor. Doğru yoldayım." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yapacağı Mubadala Dünya Şampiyonası, 16-18 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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