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Serie A'da Hellas Verona, Juventus'u 2-1 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Mutlu Demirtaştan   | 30.10.2021
Serie A'da Hellas Verona, Juventus'u 2-1 yendi

İstanbul

Serie A'nın 11. haftasında Juventus'u ağırlayan Hellas Verona, 11 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Hellas Verona'da Koray Günter ilk 11'de forma giydi, Mert Çetin ise yedekler arasında yer aldı.

Evindeki son 4 karşılaşmayı kazanan Hellas Verona, 15 puanla 8. sıraya çıktı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Juventus, aynı puanla 9. sırada kaldı.

Günün diğer maçında ise milli futbolcu Merih Demiral'ın forma giydiği Atalanta, konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

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