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Samet Akaydın, Panathinaikos'a transferi için Atina'da

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile transfer görüşmeleri yapmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Fatih Erel  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Samet Akaydın, Panathinaikos'a transferi için Atina'da

İstanbul

Sağlık kontrollerinden geçecek 29 yaşındaki futbolcunun, Yunanistan ekibine imza atması bekleniyor.

Samet Akaydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta 613 dakika süre aldı.

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