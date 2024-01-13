Samet Akaydın, Panathinaikos'a transferi için Atina'da
Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile transfer görüşmeleri yapmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.
İstanbul
Sağlık kontrollerinden geçecek 29 yaşındaki futbolcunun, Yunanistan ekibine imza atması bekleniyor.
Samet Akaydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta 613 dakika süre aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.