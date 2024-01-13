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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

Bozhan Memiş  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Fenerbahçe, Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli futbolcuyla ve kulübü Milan'la anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Krunic'in sağlık kontrolünden geçtiğini de duyurdu.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

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