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Sadio Mane, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Senegalli oyuncu Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Fatma Esma Arslan   | 18.11.2022
Sadio Mane, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Dakar

A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Futbol Takımı'nın doktoru Manuel Afonso, Mane'nin sakatlığının henüz geçmediğini ve oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıkladı.

Afonso, Mane'nin tedavisi için hala Almanya'nın Münih kentinde bulunduğunu ve ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.

Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da formasını giydiği Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı.

Teknik direktör Aliou Cisse, tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.

Senegal Futbol Federasyonu ise 2 gün önce Mane'nin, takımının ilk maçında forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

A Grubu'nda yer alan Senegal, ilk maçını 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile yapacak.



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