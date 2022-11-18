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Arjantin'de sakatlanan Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya alındı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı'nda, kas sakatlığı geçiren Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya davet edildi.

Yunus Kaymaz   | 18.11.2022
Arjantin'de sakatlanan Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya alındı

İstanbul

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gonzalez'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Teknik direktör Lionel Scaloni, bu gelişmenin ardından Atletico Madrid forması giyen 27 yaşındaki Angel Correa'yı kadroya çağırdı.

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