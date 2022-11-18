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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta yabancı oyuncu kuralı nedeniyle lisansı çıkarılmayan ABD'li futbolcu Tyler Boyd ile yollar ayrıldı.

Emrah Oktay   | 18.11.2022
Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile yollar ayrıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki futbolcu bilgi bankasında Boyd'un sözleşmesinin feshedildiği bilgisi yer aldı.

Kiralık oynadığı MKE Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimaraes'ten bonservisiyle alınan Boyd, siyah-beyazlı takımda beklenen performansı sergileyemedi.

Beşiktaş'ta 26'sı Süper Lig olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun ikinci yarısını Demir Grup Sivasspor, 2021-2022 sezonunu ise Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Boyd, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 1 maçta 45 dakika süre aldı.

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