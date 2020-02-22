Euro
6.61
Dolar
6.09
BIST 100
116,829.40
Altın
1,643.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ronaldo'nun bininci maçında Juventus liderliği bırakmadı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, konuk oldu SPAL'i 2-1 yendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 22.02.2020
Ronaldo'nun bininci maçında Juventus liderliği bırakmadı

Ankara

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, konuk oldu SPAL'i 2-1 yendi.

Ligin 25. hafta mücadelesinde son sırada yer alan SPAL, lider Juventus'u Paolo Mazza Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de ataklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 60. dakikada Aaron Ramsey'in ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi. SPAL, 69. dakikada penaltıdan Andrea Petagna'nın golüyle umutlansa da Juventus, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 60'a çıkaran Juventus, en yakın rakibi Lazio'nun 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Milli takım ve kulüp kariyerlerindeki toplam bininci maçına çıkan Portekizli yıldız Ronaldo, ligde forma giydiği son 11 karşılaşmada da ağları sarsarak Serie A rekoruna ortak oldu. Daha önce Sampdoria'da Fabio Quagliarella ve Fiorentina'da Gabriel Batitusta, ligde 11 maç üst üste ağları sarsmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

Ronaldo'nun bininci maçında Juventus liderliği bırakmadı

Ronaldo'nun bininci maçında Juventus liderliği bırakmadı

Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Juventus Ronaldo'suz kazandı

Juventus Ronaldo'suz kazandı
İtalya Kupası'nda Juventus ve Milan berabere kaldı

İtalya Kupası'nda Juventus ve Milan berabere kaldı

Serie A'da gol krallığı yarışı şampiyonluk mücadelesini aratmıyor

Serie A'da gol krallığı yarışı şampiyonluk mücadelesini aratmıyor