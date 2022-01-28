Dolar
13.52
Euro
15.11
Altın
1,790.88
ETH/USDT
2,538.80
BTC/USDT
37,845.00
BIST 100
1,995.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Juventus, Dusan Vlahovic'i transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fiorentina'dan Sırp golcü futbolcu Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı.

Barış Seçkin   | 28.01.2022
Juventus, Dusan Vlahovic'i transfer etti

Roma

Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki oyuncunun transferini, "Şimdi, burada #DV7" paylaşımıyla duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic'in transferi konusunda Fiorentina kulübü ile 70 milyon avro artı 11,6 milyon FIFA ile ek ücretler ödemesi ve 10 milyon avro da elde edilecek sportif başarılara göre ödenecek meblağ karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Vlahovic’in 30 Haziran 2026'ya kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. Dusan Vlahovic, sabah saatlerinde de kulübün sağlık tesisleri J Medical'de sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Bu arada, Juventus'un Vlahovic'in Portekizli eski yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun numarasını vermesi ve "DV7" etiketiyle duyurması dikkati çekti.

İtalyan basınında, Juventus'un Vlahovic transferinin, İtalya'da ara transfer döneminin en pahalı transferi olduğu belirtildi.

Vlahovic, Fiorentina formasıyla bu sezon Serie A'da ve İtalya Kupası'nda 24 maçta 20 gol atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 93 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 878 bin 467'ye yükseldi
Rusya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 100 bine yaklaştı
Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek
Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı

Benzer haberler

Juventus, Dusan Vlahovic'i transfer etti

Juventus, Dusan Vlahovic'i transfer etti

Inter, Venezia karşısında son dakika golüyle güldü

İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi