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Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından sahada antrenmanlara başladı.

Abdulkadir Karakaya   | 13.05.2020
Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Ankara

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta oynayan Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından sahada antrenmanlara başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki milli futbolcunun iyileşmesinin kademeli olarak devam ettiği ve sahada çalışmalara döndüğü belirtildi.

Merih Demiral da Instagram hesabından antremandaki bir fotoğrafını paylaşarak, "Başladık." yorumunu yaptı.

Serie A'da Juventus ile Roma arasında oynanan maçta sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.


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