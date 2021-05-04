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Roma, teknik direktör Paulo Fonseca ile devam etmeyecek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın gelecek yıl takımın başında olmayacağını açıkladı.

Barış Seçkin   | 04.05.2021
Roma, teknik direktör Paulo Fonseca ile devam etmeyecek

Roma

Sarı-kırmızılı kulübün ABD'li başkanı Dan Friedkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Roma ailesi adına Paulo Fonseca'ya bu 2 yılda gösterdiği sıkı çalışma ve liderlik için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fonseca'nın Kovid-19 salgını da olmak üzere Roma'nın başında farklı zorluklarla mücadele ettiğini belirten Friedkin, Portekizli teknik adama kariyerinde başarılar diledi.

Portekizli teknik adam da Roma kulübüne kendisine sağladığı bu deneyim için teşekkür etti.

Fonseca ve ekibinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

2019-2020 sezonu başında Roma'ya gelen Fonseca, ilk sezonunda ligi 5. sırada tamamlamıştı. Fonseca idaresindeki Roma, bu sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükselirken, Serie A'da son 4 maçta galibiyet alamayarak, 34. hafta itibarıyla 7. sıraya kadar geriledi.

Diğer yandan, İtalyan spor basınında, Roma'nın gelecek sezon için teknik direktör Maurizio Sarri ile görüştüğü ve anlaştığı haberleri yer aldı.

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