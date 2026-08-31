ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı sözünü yineledi

Trump, Fox News'e verdiği mülakatta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran'ın ABD ile İsrail'in saldırılarına Körfez bölgesindeki ülkelere misillemeleriyle karşılık vermesine "kendisi dahil herkesin şaşırdığını" söyleyen Trump, "İran nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesini yineledi.

Trump, Tahran'ın Körfez bölgesindeki ülkelere saldırılarının, bir nükleer silaha sahip olsaydı bu silahı da "ateşleyeceğine işaret ettiğini, bunun Orta Doğu'yu, İsrail'i yok edeceğini ve Avrupa ile ABD'nin sonraki hedef haline geleceğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, "Ben ABD Başkanı olmasaydım İsrail yok olurdu. Muhtemelen Orta Doğu da olmazdı." diye konuştu.

ABD'nin deniz ablukasının ve İran'a yönelik ekonomik baskıların işe yaradığını dile getiren Trump, İran'ın "çökmekte olan bir ülke olduğu" ifadesini yineledi.