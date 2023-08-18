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PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının ardından 8 kulübe para cezası verdi.

Bozhan Memiş  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin yayın talimatı ve sportif ekipman talimatları uyarınca disipline sevk edilmesiyle ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

Kurulun, Kayserispor deplasmanında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a toplam 172 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Disipline sevk edilen Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 27'şer bin lira, TÜMOSAN Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, Kayserispor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve stadyuma usulsüz seyirci alınması sebebiyle 360 bin lira, Yılport Samsunspor'a da taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 112 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından her iki kulüp de disipline sevk edilirken, kurulun, Kasımpaşa'ya taraftarlarının ve kulüp mensuplarının sebep olduğu olaylardan dolayı, MKE Ankaragücü'ne de mensuplarının neden olduğu olaylar nedeniyle 112'şer bin lira para cezası verdiği açıklandı.

Ayrıca TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Adil Demirbağ'ın, rakip takım sporcularına karşı şiddetli hareketleri nedeniyle 3 maçtan men ve 39 bin lira para cezası, İstanbulspor'un oyuncusu Okan Erdoğan'ın da yine rakip takım oyuncularına şiddetli hareketi sebebiyle 1 maçtan men ve 13 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

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