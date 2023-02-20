Dolar
18.87
Euro
20.16
Altın
1,844.85
ETH/USDT
1,706.90
BTC/USDT
24,911.00
BIST 100
5,140.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Novak Djokovic, Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu

Sırp tenisçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye çıkararak Alman raket Steffi Graf'a ait rekoru egale etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 20.02.2023
Novak Djokovic, Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu

Ankara

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), erkeklerde yeni haftanın klasmanını açıkladı. Avustralya Açık dahil bu sezon teklerde 2 turnuva kazanan Djokovic, 7070 puanla İspanyol Carlos Alcaraz'ın (6480) önünde liderliğini sürdürdü.

Elde ettiği 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Rafael Nadal ile paylaşan Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye yükseltti.

35 yaşındaki Djokovic böylece tenis oynadığı 1982-1999 yılları arasında 377 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Steffi Graf'a ait rekoru yakaladı.

Dünya 1 numarası unvanını en uzun süre taşıyan tenisçiler listesinde Graf ve Djokovic'i, Martina Navratilova (332 hafta), Serena Williams (319), Roger Federer (310) takip ediyor.

Erkekler dünya sıralaması 1973'ten bu yana ATP, kadınlar dünya sıralaması ise 1975'ten beri Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İslahiye'de heyelanla düşen dev kayalar depremin şiddetini yansıtıyor
Baykar'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını bildirdi
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiliyor
Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Benzer haberler

Novak Djokovic, Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu

Novak Djokovic, Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu

Tenis dünyası, depremzedeler için birleşti

Milli tenisçi İpek Öz, Katar Açık'taki maça Türk bayrağıyla çıktı

Novak Djokovic'ten depremzedeler için destek mesajı

Novak Djokovic'ten depremzedeler için destek mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet