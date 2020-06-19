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Neymar, Barcelona'ya 6,7 milyon avro ödeyecek

Barcelona'dan ayrılırken feshedilen sözleşmesi için İspanyol kulübünden 43,6 milyon avro talep eden Neymar, 6,7 milyon avro ödemeye mahkum edildi.

Şenhan Bolelli   | 19.06.2020
Neymar, Barcelona'ya 6,7 milyon avro ödeyecek

Madrid

İspanyol mahkemesi, Barcelona Kulübü ile olan sözleşmesini feshetmesinden kaynaklanan davada haksız bulduğu Brezilyalı futbolcu Neymar'ı 6,7 milyon avro ödemeye mahkum etti.

Neymar'ın 2016'da Barcelona ile yenilediği sözleşmenin, bir yıl sonra Paris Saint Germain'e transfer olmasıyla feshedilmesinden kaynaklanan tazminat sorunu tarafların karşılıklı olarak birbirlerine suçlamasıyla mahkemeye taşınmıştı.

Davaya bakan Barselona 15 nolu Sosyal Mahkemesi, Barcelona Kulübünü haklı bularak, Brezilyalı futbolcunun 6,7 milyon avro ödemesiyle ilgili kararını açıkladı.

Söz konusu davada taraflardan Neymar 43,6 milyon avro, Barcelona Kulübü ise 22,5 milyon avro talep ediyordu.

Mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti yazılı bir açıklamayla dile getiren Barcelona Kulübü, "Karar, 43,6 milyon avro talep eden futbolcunun gerekçelerini tamamen reddetmektedir ve Barcelona'nın başvurusunun büyük bölümünü haklı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Neymar'ın, kararı üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor.

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