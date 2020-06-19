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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta sakatlanan Boateng'e akut tendinitis tanısı kondu

Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı yaşadığı açıklandı.

Ercan Çakar   | 19.06.2020
Beşiktaş'ta sakatlanan Boateng'e akut tendinitis tanısı kondu

İstanbul

Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı yaşadığı açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi.

Ağrıları süren Boateng'in tedavisine devam edildiği aktarıldı.


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