NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 133-118 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
İstanbul
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, deplasmanda Chicago Bulls'u 133-118 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.
Houston Rockets'ta Kevin Porter, 36 sayıyla kendi sezon rekorunu kırdı ve galibiyete önemli katkı verdi. Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Brooklyn Nets'ten 9 maçlık galibiyet serisi
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu.
Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı maçta galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.
Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Cedi Osman ise 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
Sonuçlar:
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 117-125
Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 131-142
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 113-110
Chicago Bulls-Houston Rockets: 118-133
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 113-93
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-122
Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 124-113Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.