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NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 133-118 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Fatih Erel   | 27.12.2022
NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı

İstanbul

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, deplasmanda Chicago Bulls'u 133-118 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.

Houston Rockets'ta Kevin Porter, 36 sayıyla kendi sezon rekorunu kırdı ve galibiyete önemli katkı verdi. Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Brooklyn Nets'ten 9 maçlık galibiyet serisi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu.

Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı maçta galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman ise 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 117-125

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 131-142

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 113-110

Chicago Bulls-Houston Rockets: 118-133

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 113-93

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-122

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 124-113

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