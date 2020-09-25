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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Virginia Valisi Northam Kovid-19'a yakalandı

ABD'de Virginia eyaletinin Valisi Ralph Northam ile eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Hakan Çopur   | 25.09.2020
ABD'de Virginia Valisi Northam Kovid-19'a yakalandı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de Virginia eyaletinin Valisi Ralph Northam'ın basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, hem Northam'ın hem de eşinin perşembe günkü testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, başkent Washington DC ile komşu olan Virginia eyaletinin Demokrat valisinin kayda değer bir semptom göstermediği, eşinin ise orta derece semptomlara sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada, Vali Northam'ın en az 10 gün süreyle kendisini izole edeceği ve çalışmalarını uzaktan sürdüreceği bilgisine yer verildi.

Daha sonra konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Northam, "Kovid-19 oldukça gerçek ve bulaşıcı bir hastalık, salgını herkes ciddiye almalı." uyarısında bulundu.

Kaliforniya vaka sayısında 800 bini aştı

Öte yandan Kovid-19 vaka sayısı 800 bini geçen Kaliforniya eyaleti, ABD'de en fazla vakanın yaşandığı yer olarak kayda geçerken, 760 binden fazla vaka ile Teksas burayı takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 binden fazla can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

7 milyon 200 binden fazla vakanın görüldüğü ABD'de Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 207 binin üzerinde seyrediyor.

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