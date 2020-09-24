Euro
8.90
Dolar
7.63
BIST 100
1,119.56
Altın
1,863.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu

ABD yönetimin yeni tip koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutması iki ülkenin Birleşmiş Milletler büyükelçileri arasında sert atışmalara neden oldu.

Betül Yürük   | 24.09.2020
BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu

Birleşmiş Milletler

KORONAVİRÜS HABERLERİ

BM Güvenlik Konseyinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sonrası iyileşme sürecini görüştüğü oturum, ABD ve Çin arasında virüs kavgasına sahne oldu. 

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Çin ve Rusya dışişleri bakanların ülkesine yönelik eleştirilerin ardından yaptığı konuşmada, "Hepinize yazıklar olsun. Bugünkü toplantının içeriğinden tiksindim ve bu konseyden utanıyorum. Önümüzdeki kritik mesele yerine siyasi kin gütmeye odaklanan konsey üyelerine yazıklar olsun." dedi.

Craft, salgın konusunda şeffaf olmayan Çin'in salgından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, ''Biz, popüler olmasa, kabul görmese de doğru olanı yapacağız.'' diye konuştu.

Craft'ın sözlerine yanıt vermekte gecikmeyen Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün ise ABD'yi ''siyasi virüs ve bilgi kirliliği yaymak, çatışma ve bölünme yaratmak"la suçladı.

Cang, şunları kaydetti:

''Artık yeter, dünya için zaten yeterince sorun yarattınız. ABD'nin Kovid-19 ile başa çıkamamasının tamamen kendi hatası olduğunu anlaması gerek. Dünyada en gelişmiş tıbbı teknolojilere sahipken neden en fazla vaka ve en fazla ölüm ABD'de. Başkalarını suçlamadan önce belki de ABD'li siyasetçiler bu sorulara dürüstçe cevap vermeli. Birileri sorumlu tutulacaksa onlar da bir kaç ABD'li siyasetçi. ABD şu anda uluslararası toplumun karşında duruyor ve tamamen yalnız. Artık uyanın.''

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salgının küresel hazırlık, işbirliği ve dayanışma olmadığı için kontrolden çıktığını belirterek, "Dünya iklim değişikliği başta olmak üzere daha büyük felaketlere aynı ayrılık ve kargaşayla yaklaşırsa en kötüsünün yaşanacağından korkuyorum." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyede
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 700 bini geçti
FIBA Şampiyonlar Ligi formatında koronavirüs değişikliği
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor

Benzer haberler

BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu

BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyede

Koronavirüs salgınında son 24 saat

ABD'nin İran yaptırımları kapsamında Irak'a verdiği muafiyet süresi 60 güne indirildi

ABD'nin İran yaptırımları kapsamında Irak'a verdiği muafiyet süresi 60 güne indirildi
ABD'de yeni konut satışları 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de yeni konut satışları 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı