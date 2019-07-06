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Milli okçu Evren Çağıran'dan altın madalya

Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında, milli okçu Evren Çağıran, makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Musa Samur   | 06.07.2019
Milli okçu Evren Çağıran'dan altın madalya

Ankara

Almanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında milli sporcu Evren Çağıran, makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Evren Çağıran, başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonun makaralı yay kategorisi finalinde Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı.

Evren Çağıran, 145-145 biten karşılaşmada, beraberlik atışı sonrasında rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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