Chelsea'den Loftus-Cheek'e yeni sözleşme
Londra ekibi, 23 yaşındaki futbolcusu Ruben Loftus-Cheek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek ile sözleşme yeniledi.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Chelsea'de geçen sezon ligde 24 maçta forma şansı bulan ve 6 gol atan Loftus-Cheek, şampiyonluğa ulaştıkları UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı.
İngiliz ekibi, hafta içinde eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.