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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 4. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası 13. ayak yarışını 4. sırada tamamladı.

Fatih Gazioğlu   | 21.08.2022
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 4. oldu Fotoğraf: Hasan Bratic/AA

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 4,3 kilometre uzunlundaki Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen yarışta, milli sporcu Deniz Öncü 4. oldu.

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İngiltere yarışında 3. sırada yer almış ve bu sezon ilk podyum sevincini yaşamıştı.


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