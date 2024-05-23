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Milli judocular, Paris 2024 kotası aldı

Milli judocular Kayra Özdemir, Hilal Öztürk ve İbrahim Tataroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Erkan Tiryaki  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Milli judocular, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Türkiye'ye tarihteki ilk gümüş madalyayı getiren Kayra ile bronz madalya elde eden Hilal, topladıkları puanlarla Paris 2024 vizesi aldı.

Turnuvada üçüncü turda elenmesine rağmen topladığı puanla erkekler +100 kiloda İbrahim Tataroğlu da Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branşındaki kota sayısı da 7'ye yükseldi.

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