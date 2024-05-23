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Spor

PFDK'den Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Hilmi Sever  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
PFDK'den Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ali Koç, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşma sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası aldı.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'ye de 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildi.

Kurul, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi. PFDK, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a da 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

PFDK, Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya da 21 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin lira para cezası, Kayserisporlu futbolcu Duckens Nazon'a da 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 1 milyon 949 bin 500, Galatasaray'a 520 bin, Beşiktaş Kulübüne 489 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 192 bin, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ve Mondihome Kayserispor'a 112'şer bin, Siltaş Yapı Pendikspor'a ise 80 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

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