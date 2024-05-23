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Milli judocu Kayra Özdemir'den Dünya Judo Şampiyonası'nda "tarihi" başarı

Dünya Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda Kayra Özdemir, gümüş madalya elde ederek Türkiye'ye bu organizasyon tarihinde kadınlarda en büyük başarıyı kazandırdı.

Erkan Tiryaki  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Milli judocu Kayra Özdemir'den Dünya Judo Şampiyonası'nda "tarihi" başarı

Ankara

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kiloda iki milli sporcu tatamiye çıktı.

Kayra Özdemir, dünya şampiyonaları tarihinde finale çıkan ilk kadın milli judocu oldu. Milli judocu, finalde Japonya'dan Wakaba Tomita'yla karşılaştı. Rakibine kaybeden Kayra, gümüş madalya elde etti.

Kayra Özdemir'in bu başarısı Türkiye'nin organizasyon tarihinde kadınlardaki ilk gümüş madalyası oldu.

Aynı kategoride Hilal Öztürk ise Çinli Shiyan Xu'yu yenerek bronz madalya elde etti.

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