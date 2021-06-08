Milli judocu Bilal Çiloğlu, Macaristan'da dünya üçüncüsü oldu
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Bilal Çiloğlu, bronz madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın üçüncü gününde 73 kiloda Bilal Çiloğlu mücadele verdi. Çiloğlu, bronz madalya maçında Özbek rakibi Khikmatillokh Turaev'i mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan şampiyona, 13 Haziran'da sona erecek.
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Bilal Çiloğlu Dünya üçüncüsü🥉🇹🇷🇹🇷— Judo Federasyonu (@turkjudo) June 8, 2021
Macaristan’da devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, Özbek Khikmatillokh Turaev’i waza-ari puanıyla yenerek bronz madalyanın sahibi olarak kürsüde yer aldı.#judo pic.twitter.com/KO0LmKI1i0