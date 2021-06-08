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Milli judocu Bilal Çiloğlu, Macaristan'da dünya üçüncüsü oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Bilal Çiloğlu, bronz madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu   | 08.06.2021
Milli judocu Bilal Çiloğlu, Macaristan'da dünya üçüncüsü oldu

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın üçüncü gününde 73 kiloda Bilal Çiloğlu mücadele verdi. Çiloğlu, bronz madalya maçında Özbek rakibi Khikmatillokh Turaev'i mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan şampiyona, 13 Haziran'da sona erecek.

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