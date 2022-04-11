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Milli golfçü Deniz Sapmaz, Slovakya'da ikinci oldu

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Slovakya'da düzenlenen "SKGA Junior Tour I WAGR" turnuvasında toplam 234 gross skorla ikinci olmayı başardı.

Fatih Çakmak   | 11.04.2022
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Slovakya'da ikinci oldu

Ankara

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya Golf Federasyonu tarafından Red Oak Golf Kulübünde organize edilen ve 3 ülkeden 79 oyuncunun katıldığı turnuva, Nitra kentinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Deniz Sapmaz, 16 yaş altı kategorisinde mücadele etti. Milli golfçü, 54 delik üzerinden oynanan müsabakalar sonunda ilk raundu 74, ikinci raundu 81, final raundunu ise 79 gross skorla bitirip, toplam 234 gross skorla müsabakaları ikinci sırada tamamladı.

Turnuva sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde ikincilik kupasını kaldıran Deniz Sapmaz, "Burada ikinci olduğum için çok mutluyum. Çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim. Her zaman beni destekleyen aileme, Türkiye Golf Federasyonuna ve Ataşehir Golf Kulübüne teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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