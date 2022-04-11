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Spor

Milli boksör Melisa Kaplan, Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

Üç kez Türkiye ikincisi olan Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) öğrencisi Melisa Kaplan, Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Sabri Yıldırım   | 11.04.2022
Milli boksör Melisa Kaplan, Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

MAUN Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Kaplan, eğitiminin yanı sıra 5 yıl önce memleketi Bursa'da başladığı boks sporunu da sürdürüyor.

Muğla'da 2017'de, Zonguldak'ta ise geçen yıl Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı ikinci tamamlayan başarılı sporcu, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Balıkesir'de 63 üniversiteden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda da ikinci olarak Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Çalışmalarını antrenörü eşliğinde üniversitenin spor kompleksinde sürdüren Kaplan, bu şampiyonada altın madalya kazanarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Kaplan, AA muhabirine, boksun kadınlar için faydalı bir spor olduğunu söyledi.

Muş'a geldikten sonra boks yapmaya devam ettiğini anlatan Kaplan, "Boks yaptığımı söylediğimde önce farklı baktılar. Antrenman yapacak bir yer bulamıyordum. Son zamanlarda çalışmaya başladım. Bu yüzden bazı maçlarda geride kaldım. Daha sonra boks antrenörleri yardımcı oldu. En büyük hayalim Türkiye ve dünya şampiyonu olup olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak. Derslerimin dışında günde 4 saat antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyorum." diye konuştu.

Boks antrenörlüğü yapan öğretim görevlisi Sedat Okut ise Kaplan'ın kapasitesi yüksek bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Biz de imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Sporcumuza ekonomik destek sağlandığı takdirde daha başarılı olacağını düşünüyorum. Boksörümüz herhangi bir kulübün sporcusu değil. Onunun için arayış içindeyiz. Kulüplerden teklif bekliyoruz. Böylesine başarılı bir sporcuya sahip çıkılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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