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Spor

Kadın golfçüler Antalya'da buluşacak

Antalya'da 8-10 Mart tarihlerinde Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası düzenlenecek. ﻿﻿

Oktay Özden   | 07.03.2019
Kadın golfçüler Antalya'da buluşacak

Antalya

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, 8-10 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. 

Gloria Golf Kulübünde yapılacak organizasyona 7 ülkeden 70 golfçü kadın katılacak.

Gloria Hotels Resorts'tan yapılan açıklamaya göre, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek turnuva, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak.

Üç gün sürecek organizasyonda, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 70 sporcu mücadele edecek. 

Turnuva, 10 Mart Pazar günü ödüllerin sunulacağı gala yemeğiyle sona erecek. 

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