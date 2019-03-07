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Spor, Futbol

PFDK ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de mücadele eden 10 ekibe geçen hafta oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı toplam 554 bin lira para cezası verdi.

Erkan Tiryaki   | 07.03.2019
PFDK ceza yağdırdı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 220 bin lira, Çaykur Rizespor'a 135 bin lira, Atiker Konyaspor'a 50 bin lira, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 40 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 29 bin lira, Fenerbahçe'ye 25 bin lira, Galatasaray, Bursaspor, Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 20'şer bin lira para cezası verildi.

Antalyaspor Kulübünün idarecisi Cem Deda'ya ise MKE Ankaragücü maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezası verildi.


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