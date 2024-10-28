Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı.
İstanbul
Olympiakos'un deplasmanda Asteras'a 1-0 kaybettiği maçın 70. dakikasında oyuna giren 27 yaşındaki futbolcu, uzatma bölümünde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Yunan basınında yer alan haberlerde milli futbolcunun çapraz bağ sakatlığı yaşadığı belirtildi.
Olympiakos, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı hakkında henüz açıklama yapmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.