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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı.

Fatih Erel  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı

İstanbul

Olympiakos'un deplasmanda Asteras'a 1-0 kaybettiği maçın 70. dakikasında oyuna giren 27 yaşındaki futbolcu, uzatma bölümünde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Yunan basınında yer alan haberlerde milli futbolcunun çapraz bağ sakatlığı yaşadığı belirtildi.

Olympiakos, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı hakkında henüz açıklama yapmadı.

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