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Formula 1'de Meksika Grand Prix'sini Carlos Sainz kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'sini Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Fatih Erel  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Formula 1'de Meksika Grand Prix'sini Carlos Sainz kazandı

İstanbul

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenen yarış, 71 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Sainz'ın ardından ikinci sırada Büyük Britanyalı Lando Norris ve üçüncü sırada Monakolu Charles Leclerc podyuma çıkan diğer isimler oldu.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris ve Charles Leclerc üçer kez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 3 Kasım'da koşulacak.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 362

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315

3. Charles Leclerc (Monako): 291

4. Oscar Piastri (Avustralya): 251

5. Carlos Sainz (İspanya): 240


Takımlar

1. McLaren: 566

2. Ferrari: 537

3. Red Bull: 512

4. Mercedes: 366

5. Aston Martin: 86

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