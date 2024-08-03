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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada finale kaldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı.

Muhammed Boztepe  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada finale kaldı

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.

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