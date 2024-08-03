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Paris 2024

Milli atlet Kayhan Özer finale kalamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Kayhan Özer, erkekler 100 metre elemelerinde finale kalma başarısı gösteremedi.

Muhammed Boztepe  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Milli atlet Kayhan Özer finale kalamadı

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler 100 metre elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Kayhan, 10.34'lük derecesiyle serisinde 7'nci oldu ve finale yükselemedi.

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