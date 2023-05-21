Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,810.90
BTC/USDT
26,885.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, insana dair

Milli atlet Buse Savaşkan, Polonya'da altın madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Milli atlet Buse Savaşkan, Polonya'da altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Buse Savaşkan ve Ersu Şaşma, organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1,88 metrelik derecesiyle altın madalya kazanırken, erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma 5,71 metrelik derecesiyle dördüncü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ ve Karabük'te sağanak etkili oldu
"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
AA Genel Müdürü Karagöz: 'AA manipülasyon yapıyor' demek manipülasyonun en büyüğüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta ve uzun vadede, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı

Benzer haberler

Milli atlet Buse Savaşkan, Polonya'da altın madalya kazandı

Milli atlet Buse Savaşkan, Polonya'da altın madalya kazandı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Rusya'ya karşı söz ve eylemde birlik sağlandığını söyledi

Polonya: Ukrayna'ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağımız yok

Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı

Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı
AB'ye yasa dışı girişler ilk 4 ayda arttı

AB'ye yasa dışı girişler ilk 4 ayda arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet