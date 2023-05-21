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Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Real Madrid oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyon oldu.

Fatih Erel  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Real Madrid oldu Fotoğraf: Regina Hoffmann/AA

İstanbul

Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen organizasyondaki yarı final maçlarında Fransa'nın Monaco takımını 76-62 mağlup eden Olympiakos ile bir diğer İspanya temsilcisi Barcelona'ya 78-66 üstünlük kuran Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için sahaya çıktı.

Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Yunanistan temsilcisi, 24-17 önde kapattı.

Real Madrid, karşılaşmanın ikinci çeyreğine iyi başlayıp farkı eritirken, devreye 45-45 eşitlikle girildi.

Üçüncü çeyreği Olympiakos, 63-59 üstün tamamlarken son periyot, büyük heyecana sahne oldu.

Müsabakanın bitimine 3 saniye kala Real Madrid, Sergio Llull'un basketiyle 79-78 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Şampiyonluğu getiren 2 sayılık basketi kaydeden Llull'un bu atışı, karşılaşmadaki tek isabetli atışı oldu. Llull, maçı 2 sayıyla tamamladı.

İspanyol Chus Mateo başantrenörlüğündeki Real Madrid'de Sergio Rodriguez 15, Dörtlü Final'in MVP'si seçilen Walter Tavares ise 13 sayıyla oynadı.

Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarının ardından 2022-2023'te de organizasyonu zirvede tamamladı ve 11. şampiyonluğuna ulaştı.

Final maçında Olympiakos'un kozu olan ve normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sasha Vezenkov'un 29 sayılık performansı ise şampiyonluk için yeterli olmadı.

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