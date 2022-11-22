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Meksika ve Polonya golsüz berabere kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan C Grubu maçında Meksika ile Polonya 0-0 berabere kaldı.

Emre Doğan   | 22.11.2022
Meksika ve Polonya golsüz berabere kaldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Doha

Karşılaşmaya istekli başlayan Meksika, ilk yarıda kanatları etkili kullandı. Rakip yarı sahada çoğalmakta ve pozisyon üretmekte zorlanan Polonya karşısında taraftarının da desteğini arkasına alan Kuzey Amerika temsilcisi, Moreno, Vega ve Sanchez ile girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Müsabakanın 56. dakikasında Polonya, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Moreno ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede formasından çekilen Lewandowski yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Chris Beath, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltı vuruşunda sağına uzanarak topu çelen kaleci Ochoa, gole izin vermedi.

64. dakikada Meksika gole yaklaştı. Edson Alvarez'in sert şutunda Martin'in ceza sahası içinde kafasıyla dokunduğu ve hafif yön değiştiren topu kaleci Szczesny güçlükle çeldi ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

İki takımın ani ataklarla gol bulmaya çalıştığı kalan bölümde skor değişmedi ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmayı 39 bin 369 taraftar takip etti.

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