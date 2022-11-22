Dolar
18.61
Euro
19.16
Altın
1,737.80
ETH/USDT
1,127.60
BTC/USDT
16,172.00
BIST 100
4,780.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Katar 2022

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İşçiler olmadan Dünya Kupası mümkün olmazdı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sırasında yaşanan işçi ölümlerinin ardından Doha'da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekrem Biçeroğlu, Mennatallah H. H. M. Said A.   | 22.11.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İşçiler olmadan Dünya Kupası mümkün olmazdı

Doha

Blinken, "Birçok göçmen işçi dahil olmak üzere işçiler olmadan Dünya Kupası'nın mümkün olmayacağını biliyoruz. Katar, işçi haklarını ilerletmek için son yıllarda çalışma yasalarında anlamlı adımlar attı." dedi.

Blinken, ABD'nin, Dünya Kupası bittikten sonra işçi ve insan haklarını daha geniş bir şekilde teşvik etmek için Katar ile çalışmaya "devam edeceğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, 2022 Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuların gökkuşağı renklerini içeren kol bantlarını takmaları halinde sarı kart görecekleri yönündeki FIFA kararını da eleştirdi.

Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, "İfade özgürlüğüne yönelik herhangi bir kısıtlama gördüğümüzde bu benim açımdan her zaman endişe vericidir. En azından bana göre, futbol sahasında hiç kimse bu değerleri desteklemekle takımı için oynamak arasında seçim yapmaya zorlanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

5. Katar-ABD Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılmak için dün Doha'ya gelen Blinken, ABD ile Galler arasında oynanan Dünya Kupası karşılaşmasını izlemişti.

FIFA yönetimi, dün, Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda gökkuşağı kol bandı takan oyunculara sarı kart gösterileceğini duyurmuştu. Ayrıca çeşitli para cezası ve çeşitli sportif yaptırımlar uygulanacağını belirtilen açıklamada, oyuncuların turnuva sırasında "ayrım gözetmeksizin" yalnızca FIFA'nın kendi kolluklarını takmasına izin verileceği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır
Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli
Bakan Yanık: Çocuk hakları, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin en çok önem verdiği ortak değerlerin başında geliyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Bodrum'a sezonun son kruvaziyer seferini 'Costa Venezia' yaptı

Benzer haberler

Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyeti ülkeye resmi tatil getirdi

Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyeti ülkeye resmi tatil getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İşçiler olmadan Dünya Kupası mümkün olmazdı

Meksika ve Polonya golsüz berabere kaldı

Messi'li Arjantin, Dünya Kupası'na Suudi Arabistan yenilgisiyle başladı

Messi'li Arjantin, Dünya Kupası'na Suudi Arabistan yenilgisiyle başladı
Katar'da Messi coşkusu

Katar'da Messi coşkusu
İngiltere'nin en iyi kupa başlangıcı basında coşkulu karşılandı

İngiltere'nin en iyi kupa başlangıcı basında coşkulu karşılandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet