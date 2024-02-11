Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,507.20
BTC/USDT
48,268.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Londra derbisinde Arsenal'dan West Ham'a 6 gol

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 6-0 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Londra derbisinde Arsenal'dan West Ham'a 6 gol

İstanbul

Londra Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip, 32. dakikada William Saliba, 41. dakikada Bukayo Saka (Penaltıdan), 44. dakikada Gabriel ve 45+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.

İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Arsenal, 63. dakikada Saka ve 65. dakikada Declan Rice'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Arsenal, 52 puanla 3. sıradaki yerini korurken, 5 maçtır kazanamayan West Ham, 36 puanla 8. sırada kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı, "Turist" anlamında kullandığı "Misafir" kelimesinin çarpıtıldığını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidecek
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sürücü tutuklandı
Türkiye, Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
OGM, "Muğla'da yanan ormanlık alana otel inşa edildiği" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Londra derbisinde Arsenal'dan West Ham'a 6 gol

Londra derbisinde Arsenal'dan West Ham'a 6 gol

Manchester City, Everton karşısında Haaland ile kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet