Lewandowski'den koronavirüsle mücadeleye 1 milyon avro
Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi amacıyla 1 milyon avro bağışladı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi amacıyla 1 milyon avro bağışladı.
Eşiyle ortaklaşa yaptığı bağışın ardından Alman basınına konuşan Lewandowski, "Yaşanan ciddi ve zorlu durumun farkındayız. Artık hepimiz aynı takımda mücadele ediyoruz. Bu kavgada güçlü olmalıyız. Mücadeleye katkı sağlayacak herkesten yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Lewandowski'nin Bayern Münih'ten takım arkadaşları Alman Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de "Koronaya Tekme Atıyoruz" (We Kick Corona) adıyla kurdukları fona toplam 1 milyon avro bağış yaptı.
Bu fona, Manchester City'de forma giyen Alman oyuncu Leroy Sane de katkıda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.