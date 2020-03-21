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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Lewandowski'den koronavirüsle mücadeleye 1 milyon avro

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi amacıyla 1 milyon avro bağışladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.03.2020
Lewandowski'den koronavirüsle mücadeleye 1 milyon avro

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi amacıyla 1 milyon avro bağışladı.

Eşiyle ortaklaşa yaptığı bağışın ardından Alman basınına konuşan Lewandowski, "Yaşanan ciddi ve zorlu durumun farkındayız. Artık hepimiz aynı takımda mücadele ediyoruz. Bu kavgada güçlü olmalıyız. Mücadeleye katkı sağlayacak herkesten yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lewandowski'nin Bayern Münih'ten takım arkadaşları Alman Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de "Koronaya Tekme Atıyoruz" (We Kick Corona) adıyla kurdukları fona toplam 1 milyon avro bağış yaptı.

Bu fona, Manchester City'de forma giyen Alman oyuncu Leroy Sane de katkıda bulundu. 

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