Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.76
BIST 100
95,578.37
Altın
1,404.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor

Kupa Amerika çeyrek finalinde, yarın Brezilya-Paraguay ve Arjantin-Venezuela maçları oynanacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.06.2019
Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor

Ankara

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final heyecanı başlıyor.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde, yarın iki karşılaşma yapılacak.

Ev sahibi Brezilya, Paraguay ile Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda TSİ 03.30'da, Arjantin ile Venezuela ise Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Karşılaşmalar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru arasındaki çeyrek final maçları ise 29 Haziran Cumartesi günü oynanacak. 

Krallık yarışında öne çıkan olmadı

Kupanın gol krallığı yarışında Brezilya'dan Philippe Coutinho ve Everton Soares, Uruguay'dan Edinson Cavani ve Luis Suarez, Şili'den Alexis Sanchez ve Eduardo Vargas, Kolombiya'dan Duvan Zapata, Japonya'dan Koji Miyoshi ve Venezuela'dan Darwin Machis 2'şer golle zirveyi paylaşıyor.

B Grubu'nda zorlanmasına rağmen 4 puanla ikinci olarak çeyrek final vizesi alabilen turnuvanın favorilerinden Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin ise 1 golü bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'
Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye’nin yeni grand stratejisinin üç unsuru: Kıbrıs, Meis ve S-400

Benzer haberler

Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor

Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor

Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi

Kupa Amerika'da Uruguay ve Japonya berabere kaldı

Brezilya Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı

Brezilya Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı
Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor

Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor