Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Brezilya Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı

Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında Brezilya, Bolivya'yı 3-0 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.06.2019
Brezilya Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı

Ankara

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında Brezilya, Bolivya'yı 3-0 yendi.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ilk karşılaşması, A Grubu takımları Brezilya ile Bolivya arasında oynandı.

Ev sahibi ülke, Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'da yapılan maçı, 50 (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Coutinho, 85. dakikada da Everton'un golleriyle 3-0 kazandı.

A Grubu'ndaki diğer mücadelede Venezuela ile Peru, bugün TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor

Amerika kıtasının futbol şöleni başlıyor

Felipe Melo 2 yıl daha Palmeiras'ta

Neymar'ın ayağında kırık tespit edildi

Fransa hazırlık maçında Bolivya'yı 2 golle geçti

Fransa hazırlık maçında Bolivya'yı 2 golle geçti