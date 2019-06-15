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Spor

Okçulukta Türkiye dünya ikincisi

Hollanda'da gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye, ikinci oldu.

Abdullah Aşıran   | 15.06.2019
Okçulukta Türkiye dünya ikincisi

's-Hertogenbosch

Okçuluk Dünya Şampiyonası

Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde, Yeşim Bostan (sağ2) , Gizem Elmaağaçlı (sağ) ve İpek Tomruk'tan (sol2) oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya mücadelesinde Hindistan'a 229-226 yenilerek dördüncü sırada yer aldı. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı )

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı. 

Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney Kore ile karşılaştı.

Güney Kore'ye 235-233 yenilen milli takım, dünya ikincisi oldu.

Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise bronz madalya mücadelesinde Hindistan'a 229-226 yenilerek dördüncü sırada yer aldı.

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