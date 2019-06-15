Okçulukta Türkiye dünya ikincisi
Hollanda'da gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye, ikinci oldu.
's-Hertogenbosch
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı.
Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney Kore ile karşılaştı.
Güney Kore'ye 235-233 yenilen milli takım, dünya ikincisi oldu.
Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise bronz madalya mücadelesinde Hindistan'a 229-226 yenilerek dördüncü sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.