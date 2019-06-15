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Spor, Futbol

Fenerbahçe Murat Sağlam'ı transfer etti

Fenerbahçe, Almanya'nın Wolfsburg II takımından gurbetçi futbolcu Murat Sağlam'ı transfer etti.

Mehmet Fatih Duman   | 15.06.2019
Fenerbahçe Murat Sağlam'ı transfer etti

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan, Murat Sağlam'ın, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin katılımıyla düzenlenen imza töreninin fotoğrafları da paylaşıldı.

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