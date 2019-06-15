Fenerbahçe Murat Sağlam'ı transfer etti

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz." denildi.
Öte yandan, Murat Sağlam'ın, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin katılımıyla düzenlenen imza töreninin fotoğrafları da paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.