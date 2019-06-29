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Şili penaltılarla yarı finalde

Normal süresi golsüz geçen mücadelenin ardından Kolombiya'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Şili, yarı finale yükseldi.

Doga Kirmizioglu   | 29.06.2019
Şili penaltılarla yarı finalde

Ankara

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda Kolombiya'ya 5-4 üstünlük sağlayan Şili, yarı finale çıktı. 

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Kolombiya ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki ekip yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadelenin 90 dakikalık süresi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Şili, penaltı atışlarında Kolombiya'ya 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Şili'de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aranguiz ve Alexis Sanchez penaltı atışını değerlendirdi. Kolombiya'da James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado ve Yerry Mina ilk 4 penaltıyı gole çevirirken, William Tesillo ise kaçırdı.

Penaltı atışları sonunda tur atlayan Şili, bu akşam TSİ 22.00'de Uruguay ile Peru arasında Salvador kentindeki Itaipava Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanan tarafla yarı finalde karşılaşacak.

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