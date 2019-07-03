Euro
6.35
Dolar
5.63
BIST 100
100,201.00
Altın
1,425.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kupa Amerika'da ilk finalist Brezilya

Kupa Amerika'da, Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu.

Doğa Kırmızoğlu   | 03.07.2019
Kupa Amerika'da ilk finalist Brezilya

Ankara

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Arjantin ile Brezilya, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya, 19. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Brezilya, 71. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kupada Şili ile Peru arasındaki diğer yarı final karşılaşması, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda yarın TSİ 03.30'da başlayacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler

Benzer haberler

Kupa Amerika'da ilk finalist Brezilya

Kupa Amerika'da ilk finalist Brezilya

Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi

Arjantin-Brezilya rekabetinde 111. randevu

Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor

Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor
Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi

Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi
Vatan hasreti 69 yıl sonra son buldu

Vatan hasreti 69 yıl sonra son buldu